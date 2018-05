Fussball

Verletzter Boateng: Glaube nicht, dass WM in Gefahr ist

Weltmeister Jérôme Boateng geht von einer Teilnahme an der in fünf Wochen beginnenden Fußball-WM aus. „Gesundheitlich geht’s mir besser. Ich glaube nicht, dass die WM in Gefahr ist“, sagte der Abwehrspieler des FC Bayern München am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Heimtrikots des deutschen Fußball-Meisters. „Aber ich muss Geduld haben. Ich werde natürlich kein Risiko gehen und zu früh anfangen.“