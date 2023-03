Champions-League Verletzter Bub und 31 Straftaten bei Bayern-Spiel gegen PSG

Während des Champions-League-Rückspiels des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in München ist ein Elfjähriger verletzt worden. Der Bub sei von herabfallenden Funken einer Fackel im Gesicht getroffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es werde gegen einen Verdächtigen aus dem Gastblock ermittelt. Rund um die Begegnung kam es den Angaben zufolge zu weiteren Straftaten.

dpa