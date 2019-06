Unfälle Verletzter Fußgänger verschwunden Ein Lastwagen hat am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost einen Fußgänger angefahren, doch vom Opfer fehlte zunächst jede Spur.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Nürnberg.Der Passant tauchte plötzlich auf der Autobahn 9 in Richtung München auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Aussage des Fahrers, habe er der Person mit seinem Lkw nicht mehr ausweichen können. Beim Eintreffen der Polizei war der Verletzte allerdings nicht mehr am Unfallort zu finden. Blutspuren wurden der Polizei zufolge am Lastwagen und auf der Straße entdeckt. Ein Polizeihubschrauber und eine Hundestaffel suchten nach dem Vorfall am Donnerstag das Opfer.