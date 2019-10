Bayern Verlosung: „Eine ganz heiße Nummer 2.0“ Am 3. Oktober kommt die Fortsetzung der Komödie in die Kinos. Die Mittelbayerische verlost 3 x 2 Tickets.

Regensburg.„Eine ganz heiße Nummer“ war 2011 ein großer Erfolg, rund 1,3 Millionen Besucher haben sich die Komödie im Kino angesehen. Nach acht Jahren kommt die Fortsetzung in die Kinos: „Eine ganz heiße Nummer 2.0“.

Wieder sind es Waltraud (Gisela Schneeberger), Lena (Rosalie Thomass) und Maria (Bettina Mittendorfer), die das Ruder in ihrem Dorf in die Hand nehmen müssen. Denn auf ihre Männer ist wie immer weder Verlass, noch schaffen sie es ihrem eingeschlafenen Dorf zu modernem High-Speed-Internet zu verhelfen.

Die Damen haben eine Idee, um Geld dafür zu beschaffen: das große Preisgeld beim Tanzwettbewerb im benachbarten Josefskirchen. Sie bereiten sich eifrig auf ihren großen Tanzauftritt vor - und erhalten dabei Unterstützung von niemand Geringerem als dem Jurymitglied Jorge Gonzáles („Let‘s Dance“).

So läuft die Verlosung

Die Mittelbayerische verlost 3 x 2 Tickets, die in allen Kinos gültig sind, in denen der Film gezeigt wird.. Hierfür müssen Sie nur bis Sonntag, 6. Oktober um 24 Uhr, eine E-Mail mit ihrem Namen und dem Betreff „Heiße Nummer“ an gewinnspiel@mittelbayerische.de schicken.

Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt. Viel Glück!