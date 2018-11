Instagram Verlosung: Tickets für Christina Stürmer Markieren Sie Ihre Weihnachtsmarkt-Fotos bei Instagram mit dem Hashtag #adventbeiuns: Die MZ verlost Konzert-Freikarten.

Von Mathias Wagner

Merken

Mail an die Redaktion Die österreichische Sängerin Christina Stürmer tritt am 30. April 2019 im Airport Obertraubling auf. Foto: Britta Pedersen/dpa

Regensburg.Sie sind bei Instagram und posten dort Fotos von ihren Weihnachtsmarkt-Besuchen? Markieren Sie die Bilder mit dem Hashtag #adventbeiuns. Die MZ-Redaktion sucht bis zum 15. Dezember die schönsten drei Bilder aus und benachrichtigt die Gewinner.

Den drei Gewinnern schenken wir jeweils zwei Eintrittskarten für das Konzert von Christina Stürmer in der Eventhall Airport in Obertraubling. Das Konzert findet am 30. April 2019 statt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch die Mittelbayerische ist bei Instagram: www.instagram.com/mittelbayerische

Dort posten wir im Advent natürlich auch viele Bilder von den Weihnachtsmärkten in der Region. Natürlich gibt es in unserem Instagram-Kanal auch weitere Nachrichten, Bilder und Videos zu unseren Aktionen und natürlich immer wieder auch stimmungsvolle Bilder und Videos aus Ostbayern. Verfolgen Sie uns bei Instagram!

Alle unsere Artikel zur „Weihnachtszeit in Regensburg“ finden Sie hier.