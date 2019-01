Unfälle Vermehrt Glätteunfälle in Teilen Bayerns Glatte Straßen durch Schneefall und frierende Nässe haben in Bayern in der Nacht zum Dienstag vermehrt zu Unfällen geführt.

Mail an die Redaktion Ein Auto fährt auf schneeglatter Straße. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Bayreuth.Im Regierungsbezirk Oberfranken meldete die Polizei 24 witterungsbedingte Verkehrsunfälle über Nacht. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Im oberfränkischen Gefrees (Landkreis Bayreuth) kam ein Lkw auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. In einer Kurve stieß der Anhänger des Lkw gegen einen Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Fahrer und Beifahrer verletzten sich leicht. Im Landkreis Kronach schlitterten ein Pkw und ein Lkw in Gräben.

Auch im nördlichen Oberbayern gab es mehrere leichte Unfälle durch Glätte; eine genaue Zahl konnte ein Sprecher aber nicht nennen. Im restlichen Freistaat war die Lage laut Polizei zunächst nicht auffälliger als sonst.

