Suche Vermisste 16-Jährige aus Weiden gefunden Von Zarina B. fehlte seit Mittwoch jede Spur. Nach der Schule kam sie nicht heim. Am Freitagabend wurde sie aufgegriffen.

Mail an die Redaktion Im Rahmen von intensiven Suchmaßnahmen wurde die vermisste 16-jährige Schülerin aus Weiden am Freitagabend wohlbehalten aufgegriffen. Foto: Gross

Weiden.Die Polizei in Weiden bat im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise. Seit Mittwoch um 12.50 Uhr wurde die 16-jährige Zarina B. vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie, als sie nach Schulschluss das Staatliche Berufliche Schulzentrum in Neustadt an der Waldnaab verließ.

Zu Hause angekommen ist die 16-Jährige an diesem Tag nicht. Bis Freitag fehlte von ihr jede Spur. Im Rahmen von intensiven Suchmaßnahmen, bei denen über 50 Beamte, zahlreiche Kräfte der umliegenden Wasserwachten und freiwilligen Feuerwehren sowie Personensuchhunde im Einsatz waren, wurde die vermisste Schülerin dann am Freitagabend gegen 21 Uhr körperlich wohlbehalten, jedoch in einem leicht dehydrierten Zustand aufgegriffen. Sie wurde zur Untersuchung in eine Regensburger Spezialklinik gebracht. Die Hintergründe des Verschwindens sind derzeit noch ungeklärt.

