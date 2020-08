Anzeige

Unfälle Vermisste Schwimmerin aus Füssen unverletzt gefunden Eine seit Tagen vermisste Frau aus Füssen ist unverletzt in Rieden am Forggensee gefunden worden.

Mail an die Redaktion Blaulicht der Polizei leuchtet im Dunkeln. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Rieden am Forggensee.Wieso die 56-Jährige sich nicht bei ihren Angehörigen gemeldet hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 56-Jährige wollte am Donnerstagmorgen eigentlich am Lechufer in Füssen schwimmen gehen. Als sie am Abend nicht zurückgekehrt war, alarmierte ihr Lebensgefährte die Polizei. Nach der Frau wurde schon mit Hubschraubern, Drohnen, einer Wärmebildkamera und mehreren Suchhunden gesucht. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Berg- und Wasserwacht waren im Einsatz.