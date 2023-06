Nach Öffentlichkeitsfahndung Vermisster (51) aus Weiden wohlbehalten gefunden

Mail an die Redaktion Die Polizei suchte öffentlich nach einem Vermissten aus Weiden. −Symbolbild: Jens Büttner/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Ein vermisster Mann aus Weiden in der Oberpfalz ist wieder da.

Nach Hinweisen eines Passanten traf die Polizei den 51-Jährigen am Samstagnachmittag wohlbehalten im Stadtgebiet an. Zuvor hatte die Polizei öffentlich . Er war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden.







− ajk