Anzeige

Unfälle Vermisster aus Niederbayern tot in Donau gefunden Ein vermisster 27-Jähriger aus Niederbayern ist tot in der Donau gefunden worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen steht mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Harald Tittel/dpa/Symbolbild

Straubing.Ein Stand-Up-Paddler habe die Leiche am Freitagmittag gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hatte sich an einer Boje verfangen. Es gebe aktuell keine Hinweise, dass der Mann durch Gewalteinwirkung gestorben sei, hieß es weiter. Der 27-Jährige galt seit Montag als vermisst, die Polizei suchte unter anderem mit Hubschraubern nach ihm.