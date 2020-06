Anzeige

Suche Vermisster aus Weiden ist tot Jetzt ist es traurige Gewissheit: Ein Mann wurde in einem Waldstück gefunden. Die Polizei geht von keinem Verbrechen aus.

Mail an die Redaktion Ein Mann aus Weiden wurde tot gefunden. Foto: Patrick Pleul/Patrick Pleul/dpa

Weiden.Der seit Mitte Mai vermisste 77-Jährige wurde am 20. Juni leblos in einem Waldstück aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Das teilt das Polizeipräsidium der Oberpfalz mit.

Wie bereits berichtet, wurde seit dem 22. Mai ein 77-jähriger Mann aus Weiden vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen mit Hunden, Hubschraubern, Drohnen und Einsatzzügen blieben ohne Erfolg. Am Samstag entdeckte eine Spaziergängerin in einem unwegsamen Waldstück westlich vom Wohnort des Vermissten eine männliche Leiche. Die Umstände deuten auf einen länger zurückliegenden Todeszeitpunkt hin. Im Rahmen der Obduktion am 23. Juni konnte die Person als der vermisste 77-Jährige identifiziert werden.

Aktuell liegen keine Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung Dritter oder einen Suizid vor. Die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz weiter.