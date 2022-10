Wochenlange Suche Vermisster Bergsteiger (24) am Hochkalter tot gefunden

Ramsau b. Berchtesgaden.Seit Mitte September war ein 24 Jahre alter Bergsteiger am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen vermisst gewesen. Nun entdeckte die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers die Leiche des Mannes.

Seit dem 17. September galt der 24-Jährige aus Hannover am 2604 Meter hohen Hochkalter als vermisst. Eine .







Die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers entdeckte knapp einen Monat später, am 13. Oktober, in den Südwestabstürzen des Hochkalters auf einem Schneefeld einen leblosen Körper und informierte die Polizei in Berchtesgaden. Am Nachmittag wurde der vermisste 24-Jährige auf etwa 2250 Meter Höhe, in der von den Rettern bereits vermuteten Absturzrinne unterhalb auf einem Schneefeld gefunden.

Schnee geschmolzen

Wie die Polizei Berechtesgaden am Abend mitteilte, hatten die wärmeren Temperaturen den Schnee etwas schmelzen lassen, sodass der Vermisste gefunden werden konnte. Die genauen Todesumstände seien derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Fremdverschulden oder ein Beteiligung weiterer Personen schließt die Polizei aus.

− bli