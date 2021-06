Anzeige

Unfälle Vermisster Bergsteiger tot aufgefunden: Vermutlich Unfall Ein vermisster Bergsteiger ist tot in den Chiemgauer Alpen gefunden worden.

Rosenheim.Angehörige hatten die Einsatzkräfte verständigt, weil der 50-Jährige nach einem Ausflug in den Bergen nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Mann aus dem Raum Rosenheim sei schließlich am Mittwochabend unterhalb des Hochlerch-Gipfels auf etwa 1600 Metern Höhe tot von dem Suchtrupp entdeckt worden.

Die Polizei nimmt an, dass der Mann einen kleinen Steig beging, dort ausrutschte und schließlich in eine felsdurchsetzte Steilrinne stürzte. Die Bergung des Leichnams bei Dunkelheit aus schwierigem Gelände habe zwei Stunden gedauert. Es seien 20 Einsatzkräfte dazu notwendig gewesen.

