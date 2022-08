Starnberg Vermisster Schwimmer tot aus Starnberger See geborgen

Der seit Sonntag im Starnberger See vermisste Schwimmer ist am Mittwoch tot geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche des 32-jährigen Münchners in 25 Metern Tiefe geortet und am Mittwochnachmittag von Tauchern einer Spezialfirma zusammen mit der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei Starnberg geborgen.

dpa