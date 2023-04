Aschaffenburg Vermisster wird nach fünf Monaten tot in Hecke gefunden

Fünf Monate nach seinem Verschwinden ist ein Senior in Aschaffenburg tot aufgefunden worden. Man gehe von einer medizinischen Todesursache aus, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bereits Ende März habe eine Krankenschwester des Klinikums Aschaffenburg den Leichnam des 72-Jährigen in einer dichten Brombeerhecke gefunden.

dpa