Medien Verona macht Werbung mit Söhnen, Mann und Hund Werbe-Ikone Verona Pooth hat sich für ihren neuen Auftrag Unterstützung von der ganzen Familie geholt.

Unterföhring.Gemeinsam mit ihrem Mann Franjo, ihren beiden Söhnen - und Hund Piccolina - macht die 52-Jährige jetzt Werbung für den Pay-TV-Sender Sky. Sechs Clips wurden dafür gedreht, wie der Sender am Dienstag in Unterföhring bei München mitteilte. Sie sollen den Angaben zufolge Sitcom-Charakter haben, also lustig sein und den Titel „Die Pooths - Alles einfach auf Sky!“ tragen. Die filmischen Vorlieben ihrer Familie beschreibt Pooth laut Mitteilung so: „Franjo liebt Actionfilme, San Diego schaut die neuesten Serien, Roccolito seine Zeichentrickfilme und ich versinke in Romantik pur.“