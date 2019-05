Leute Veronica Ferres: „Meine Eltern wären sehr stolz auf mich“ Schauspielerin Veronica Ferres (53) ist ihren Eltern für ihre christliche Erziehung dankbar.

Mail an die Redaktion Veronica Ferres, Schauspielerin, bedankt sich bei der Verleihung der Bayerischen Europa-Medaille. Foto: Matthias Balk

München.„Ich versuche, diese Werte täglich zu leben“, sagte Ferres, die als Tochter von Kohle- und Kartoffelhändlern im nordrhein-westfälischen Solingen aufwuchs, am Montag bei der Verleihung der Bayerischen Europamedaille in München. „Meine Eltern wären sehr stolz auf mich, wenn sie noch leben würden.“ Die Auszeichnung wolle die Schauspielerin Frauen widmen, die sich für Toleranz und Verständnis einsetzen.

Nach dem Abitur ging Ferres 1983 nach München, studierte Theaterwissenschaften und Psychologie und versuchte, - gegen den Willen ihrer Eltern - auch als Schauspielerin Fuß zu fassen. Der Durchbruch gelang mit Filmen wie „Das Superweib“.

Europaminister Florian Herrmann (CSU) lobte den internationalen Einsatz von Ferres etwa für das Hadassah-Projekt in Israel oder die Hope Cape Town Association in Südafrika. Die Europamedaille wird seit 1990 für Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt verliehen.