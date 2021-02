Anzeige

Brände Verpuffung auf Zirkusareal: Mann wird schwer verletzt Durch eine Verpuffung in einem Wohnanhänger eines Zirkus hat in Oberfranken ein Mann schwere Brandverletzungen erlitten.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Forchheim.Nach Polizeiangaben vom Samstag hatte der 64-Jährige in seinem Wohnwagen bei Forchheim ein Gasheizgerät angefeuert. Der Anhänger und ein angrenzendes Zelt, in dem Tiere untergebracht waren, gingen in Flammen auf.

Zirkusmitarbeiter brachten die Tiere unversehrt in Sicherheit. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand auf dem Areal schnell löschen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt an dem Heizgerät als Brandursache. Den Schaden nach dem Feuer am Freitagabend schätzten die Ermittler auf mindestens 20 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210220-99-522587/2