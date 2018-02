Hilfsorganisationen Verschüttet: Bergwacht und Polizei üben Lawineneinsatz Bergwacht und Polizei wollen heute am oberbayerischen Sudelfeldgebiet zwischen Oberaudorf und Bayrischzell einen Lawineneinsatz proben. Die Übung im unwegsamen, winterlichen Gelände simuliert den Abgang einer Lawine, bei dem mehrere Skifahrer mitgerissen und verschüttet werden.

Mail an die Redaktion Ein Lawinensuchhund der Allgäuer Bergwacht auf der Suche. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Oberaudorf.Seit vergangenem Herbst starben allein in Bayern drei Menschen in Lawinen; im gesamten Alpenraum gab es eine ganze Reihe von Unglücken. In diesem Winter herrschen bei viel Schnee so gute Verhältnisse wie schon lange nicht mehr.

Bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt wollen nun speziell geschulte Polizeibeamte der Alpinen Einsatzgruppe, Kräfte der Polizeihubschrauberstaffel Bayern und ehrenamtliche Helfer der Bergwacht das reibungslose Zusammenwirken trainieren. Dies sei entscheidend für eine erfolgreiche Einsatzbewältigung, im Extremfall auch für die Rettung von Menschenleben, hieß es vorab bei der Polizei. Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) will die Übung mitverfolgen und voraussichtlich gegen 12.30 Uhr an einem Pressegespräch teilnehmen.