Justiz Verseuchte Eier: Fabrikant vor Gericht In Regensburg beginnt der Prozess gegen den früheren Inhaber von Bayern-Ei. Salmonellen sollen einen Menschen getötet haben.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Produktionsstätten von Bayern-Ei in Niederbayern hat der Angeklagte inzwischen verkauft. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Eine Mahlzeit von „Essen auf Rädern“ hat einen betagten Österreicher mutmaßlich das Leben gekostet. Der 94-Jährige aß im Juli 2014 Speisen, die mit Eiern aus dem in Niederbayern ansässigen Unternehmen „Bayern-Ei“ zubereitet waren. Er erkrankte an einer Salmonellenvergiftung, so wie mehr als 180 weitere Kosumenten aus Deutschland, Österreich und Frankreich. Ab kommenden Montag steht der ehemalige Bayern-Ei-Geschäftsführer Stefan P. nach langwierigen, mehrjährigen Ermittlungen in Regensburg vor Gericht. Unter anderem wird ihm gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Für den 48-Jährigen ist es nicht das erste Mal, dass er sich wegen illegaler Produktionsmethoden in Lege-Fabriken verantworten muss.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

###### #. ##### ######### ## ### ######-######### #############. #### ##### ### ## ### ###### ###### ######### ### ###### ######### ## ###### – ### #### #### ##### ### ###############, ### ### ######### ####. ##### ###### ######## ### ###### ## ############# ######### ########### ##### ### ############, ######## ### ##### ## ########### ###### ### ########## ## ### ####### ######## #######, ## ########### ## #########. ##### ### #### ####### ### #######. #### ### ##### ##### ### #### ####, ##### ### #### ### ############ #######. ### #### ### ### ##### ########## #####. ### ##### ########### ### ## ## ## ### ### – ### ##### #### #### ############.

############# ################

#### ###### ####### #### ### ################ ####### ##### ############## ## ################# ###########-####### ########## ###### ###. ### ########### #####. ## #### #### ##### #### ## ############# ### ################ ##### ## ############# ######### ##########. ###### ##### ### ########### ### #### ######### ############# ################ ############.

#### ### ############ ### ################## #### ###### #. ########## #### ######## #### ####### #####, #### ### ###### ## ### ################## ################ ### ####### ######### ### ########### ############ #####. ## ##### ###### ######## ########### ########### ###### – #### #### ### ######################### ### ############# #########-##### ### ##########-###### ### ## ####### ########## ######. ## ### ### #### ####### #######, #### ### #### ############ ##### #### ### ##### ### ### ############ ####### ######## ##### ### #### ############ ### ########## # ########## ######### ###, #### ### ##################.

#. ######## ####### ##### ### ################ ########## #. ##### ###### ### ############# #### ########## ### ####### ###### ## ###### ### ###############. #### ### ########### ######## #### ## ##### #### ### ############### ######### ################# ############ #####. #### ### ####### ######## ### ############# #### ### ############ ########### ## ### ############ – #### ## #### ### #####, ### ### ##################### ### ##### ### ###### ########### #####. ### #### ###### #### #### ### ############ ########. ### ######### ### ####### ### ################ ####### ## #### ### #### #### ######### #### ##### ### ######## #### ##########, ######## ### ################## ####.

#### ### ### #### ############# ###########-########### ######### ### ## ######-## ############### ######, ### ## ##### ######### ########### ## ### ### ####-########, ### #### ###### ########. ## ########## ### ## ##### ### ######### ## ##### ########## ## ####### ###########, ### #### ### ####### ### #### ## ##### #################### ##########. ## ########### ##### ########## ## ########### #########, #### ## ########## ### ## ######## ##########. ###### ### ##### ###### ### ################ ## ######### ####### ### #### ### ########### ############## ###### ## ######## ########. ## ########## ###### ## ### #######, ### ### ### #### #### ####### ######### ####, ### ###### ########.

###### #. #### #### ## ### ######### #### ##### ### ##### ###### ##### ####### ### ########### ## ###### ################## ############. #### ## #### ######## #### ##### ###### ### ######## ### ######## ###########, ###### #### #### ##### ######, #### ## ### ############## ####### ###########. ##### ### ### ### ########### ########## ###### ## ### ########## ######### ### #### ### ### ######. ### ########## ## ##### #### ############### ## ### #### ###### ### ############## ### ########### ### ########### ### ########## ### ###################### ##### ##### ###### ### ### ##### ########## ############. #. #### ## ##### ######## ########### #####, ##### ## ######, ####### ## ### ########## ###### ########### #### ######## ####, ## ### ##################.

########### #####

### ########## ### ######-## ###### #### ### ########### ##### ### #####. ######## ### ############### ##### #### ### ### ####### ############, ### ###### #### ### ### ####### #######, ### ########### #### ##### #######. ### ###################### ###### ## #### ##### ################ ########. ###### #. ### ##### ### ######## #### ###### ## #################. ### ################## ## ############ ### ## ########## ########.

####### ######### ### ###### ##### ### ####.