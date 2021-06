Anzeige

Polizei Verstärkte Kontrollen von Autotunern Auch aufgrund der Ereignisse vor kurzem verstärkt die Polizei Oberpfalz Kontrollen von Autotunern und Autoposern.

Die Polizei Oberpfalz intensiviert deshalb weiter die Kontrollen in der „Tuning-Szene"

Oberpfalz.In den letzten Monaten fielen Mitglieder der sogenannten „Tuning- und Poserszene“ durch Verhaltensverstöße und durch rücksichtslose Fahrweise auf. Teilweise wurden deutliche Geschwindigkeitsverstöße oder Zuwiderhandlungen gegen Bau- und Ausrüstungsvorschriften festgestellt. Hinzu kommen Lärmbelästigungen für Anwohner. Die Polizei Oberpfalz intensiviert deshalb weiter die Kontrollen, unter anderem durch den Einsatz von fachkundigen Beamten.

In den letzten Tagen kam es außerdem in der Oberpfalz vereinzelt zu Treffen in der „Autoposer-Szene“. Neben lärmenden Fahrzeugen feierten einige der Anwesenden lautstark, konsumierten Alkohol und hielten die Infektionsschutzbestimmungen nicht ein.

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren

Häufig unterschätzen die meist jungen Erwachsenen die strafrechtlichen Konsequenzen ihres Handelns. Illegale Autorennen oder auch alleiniges starkes Beschleunigen auf hohe Geschwindigkeiten können den Straftatbestand des „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ (gemäß §315 d StGB) erfüllen.

Auch die Flucht vor der Polizeikontrolle mit stark überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslosem Verhalten kann darunter fallen. Es drohen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Daneben kann auch das Fahrzeug als Beweismittel und als Einziehungsgegenstand beschlagnahmt werden. Je nach Fall wird das Fahrzeug auch nicht mehr ausgehändigt.

Die Oberpfälzer Polizei führt hier weiter intensive Verkehrsaufklärungs- und überwachungsmaßnahmen durch. Insbesondere bei Vorliegen von Erkenntnissen zu größeren geplanten Treffen werden Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Dabei kommen auch fachkundige Beamte zum Einsatz, deren umfangreiche Kenntnisse auch ein Erkennen von technisch aufwendigen Manipulationen an Kraftfahrzeugen ermöglichen. Bei Feststellen solcher Verstöße wird gegen die Benutzer der Fahrzeuge konsequent eingeschritten.

Apell der Polizei Oberpfalz Fahren Sie vernünftig und rücksichtsvoll Denken Sie dabei auch an andere Verkehrsteilnehmer und Anwohner, die gegebenenfalls gefährdet oder durch Lärmbelästigung empfindlich gestört werden.

Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Fahrzeugs Veränderungen können enorme sicherheitstechnische und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Halten Sie sich an die Infektionsschutzregeln Achten Sie auf Ihre eigene Gesundheit und das Wohlergehen anderer.