Ingolstadt Versuchter Diebstahl: Mann stirbt an natürlichem Tod

Nach einem versuchten Diebstahl mit einem toten Verdächtigen in Ingolstadt steht die Todesursache fest: Der Mann sei eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 35-Jährige und drei weitere Verdächtige sollen am Samstag versucht haben, auf einem Firmengelände Kupferrollen im Wert von etwa 10.000 Euro zu stehlen.

dpa