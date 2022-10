Polizeieinsatz Versuchter Totschlag an Lasterfahrer auf Autobahn-Rastplatz

Mit einer lebensgefährlichen Stichwunde ist ein Lastwagenfahrer auf einem Autobahnparkplatz bei München in seinem Führerhaus gefunden worden. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten nahmen nach dem Vorfall vom Freitagabend einen mit einem Messer bewaffneten Tatverdächtigen auf dem Parkplatz an der Autobahn 99 bei Vaterstetten fest.

dpa