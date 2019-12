Kriminalität Versuchtes Tötungsdelikt: 20-Jähriger schwer verletzt Bei einem Streit soll ein 20-Jähriger versucht haben, einen gleichaltrigen Bekannten in München umzubringen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa

München.Zwar teilte die Polizei mit, dass den Vernehmungen zufolge bei der Tat in der Nacht zum Samstag mehrere Schüsse fielen - wodurch das Opfer verletzt wurde, sei aber noch unklar. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht einen möglichen weiteren Tatverdächtigen. Spezialeinsatzkräfte hatten noch in der Nacht Stunden nach dem Vorfall den anderen Beschuldigten festgenommen.

Das Opfer hatte laut Mitteilung gegen 1.30 Uhr selbst die Polizei gerufen und gesagt, dass es bei einem Angriff an einer Straßenkreuzung im Stadtteil Allach schwer verletzt worden sei. Eine Streife fand den stark blutenden 20-Jährigen, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Er befinde sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr, teilten die Beamten am Nachmittag mit. Das Tatmotiv sei wohl in einer persönlichen Beziehung der Beteiligten zu suchen.