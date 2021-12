Anzeige

Kriminalität Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei fahndet nach 24-Jährigem Nach einem versuchten Tötungsdelikt fahndet die Münchner Polizei nach einem 24 Jahre alten Mann.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

München.Der Obdachlose wird dringend verdächtigt, in der Nacht zu Dienstag einen 22-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt zu haben. Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, war das Opfer stark blutend von Nachbarn im sechsten Stock eines Treppenhauses im Stadtteil Maxhof gefunden worden. Der Münchner kam in ein Krankenhaus, die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

