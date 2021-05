Anzeige

Eishockey Verteidiger-Duo bleibt in Straubing Die Straubing Tigers setzen auch in der kommenden Saison in der DEL auf Benedikt Kohl (33) und Benedikt Schopper (36).

Mail an die Redaktion Benedikt Kohl (li.) wird ebenso wie Benedikt Schopper auch in der nächsten Saison für die Straubing Tigers spielen.

Straubing.Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurden die Verträge jeweils um ein Jahr verlängert. „Mit Benedikt Kohl und Benedikt Schopper bleiben zwei gestandene DEL-Verteidiger in unserem Kader, auf die wir uns zu 100 Prozent verlassen können. Sie verleihen unserer Verteidigung Stabilität, sorgen in unserem Kader für Kontinuität und verfügen über ein großes Maß an Erfahrung, von dem ganz besonders unsere jungen Spieler enorm profitieren können“, sagte Sportchef Jason Dunham. (dpa)