Eishockey Verteidiger Warsofsky bleibt bei den Augsburger Panthern

Dave Warsofsky wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner wechselte vor einem Jahr vom ERC Ingolstadt nach Augsburg und war in der abgelaufenen DEL-Saison der punktbeste Verteidiger der Panther mit acht Toren und 13 Vorlagen in 36 Einsätzen.

dpa