Prozesse Verteidigung plädiert im Prozess um Kindesmissbrauch Die Verteidiger eines wegen schweren sexuellen Missbrauch von kleinen Jungen angeklagten Logopäden haben für eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und acht Monaten plädiert.

Mail an die Redaktion „Justizzentrum Würzburg“ steht auf einem Schild im Eingangsbereich zum Landgericht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Würzburg.Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Würzburg heute. Das Urteil für den 38 Jahre alten Angeklagten will die Große Jugendkammer am Nachmittag verkünden.

Die Anklage hatte vergangene Woche 13 Jahre und 9 Monate Gefängnis für den Deutschen gefordert. Zudem sollte der 38-Jährige ein Berufsverbot erhalten, sagte Staatsanwältin Manuela Teubel von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Einige Nebenklagevertreter verlangten darüber hinaus Sicherungsverwahrung. Diese wird in der Regel angeordnet, um die Allgemeinheit auch nach Verbüßung einer Haftstrafe vor dem Täter zu schützen.

In dem Verfahren hatte der Deutsche zu Prozessauftakt Anfang März gestanden, sich jahrelang an ihm anvertrauten, behinderten Jungen vergangen zu haben, in mehr als 60 Fällen davon schwer. Viele Übergriffe fanden in zwei Kitas statt, in denen der Sprachtherapeut den damals zwei bis sechs Jahre alten Kindern eigentlich beim Verständigen helfen sollte. Der Fall gilt als einer der schlimmsten bekannten Missbrauchsdelikte in Bayern.