Kraftstoff Verunreinigtes Benzin führt zu Unfall Etwa 50 Autofahrer haben in einer Straubinger Tankstelle offenbar schlechten Sprit getankt. In einem Fall mit üblen Folgen.

Von Benjamin Weigl

Mail an die Redaktion Ein BMW blieb wegen des schlechten Benzins auf der Bundesstraße liegen – und verursachte so einen Unfall. Foto: Tobias Hase/picture alliance / dpa

Straubing.Am Mittwochnachmittag ist es an einer Tankstelle in Straubing zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall mit teils gravierenden Folgen gekommen. Offenbar war an einer Tanksäule verunreinigtes Super-Benzin in Umlauf geraten. Wie die Polizeiinspektion Straubing berichtet, sind nach ersten Schätzungen bis zu 50 Autofahrer davon betroffen. In einem Fall sei der schlechte Sprit sogar Auslöser eines Verkehrsunfalls gewesen.

BMW blieb auf Bundesstraße liegen

Laut Polizei tankte ein 56-Jähriger mit seinem BMW Super 95-Benzin an einer Agip-Tankstelle in der Ittlinger Straße. Als er anschließend auf die B20 in Richtung Aiterhofen fuhr, leuchtete plötzlich eine Warnmeldung an seinem Auto auf. Gegen 15:30 Uhr lenkte er sein Fahrzeug deshalb an den rechten Fahrbahnrand und musste den BMW dort abstellen. Ein hinter ihm befindlicher Lkw-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der BMW 20 Meter nach vorne in die Leitplanke geschleudert. Wie die PI Straubing mitteilt, wurde der BMW-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Der 35-jährige Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die B20 war zeitweise gesperrt.

Betroffene sollen sich bei Tankstelle melden

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei schließlich fest, dass offensichtlich der vorherige Tankvorgang mit dem technischen Defekt des Fahrzeuges zusammenhängt. Mittlerweile haben sich laut Polizei bereits mehrere Fahrzeugführer gemeldet, die nach dem Tanken an der Agip-Tankstelle Probleme mit ihren Autos hatten.

Die Tankstelle sperrte anschließend die betroffene Tanksäule. Offenbar haben in den zwei Stunden vor dem Unfall etwa 50 Personen ihr Auto an der Säule getankt. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die betroffenen Fahrzeughalter umgehend bei der Tankstelle oder einer Werkstatt melden sollen.