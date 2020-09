Anzeige

Kraftstoff Verunreinigtes Benzin: Ursache klar Etwa 50 Autofahrer haben in einer Straubinger Tankstelle offenbar schlechten Sprit getankt. Die Polizei klärt nun auf.

Mail an die Redaktion Ein BMW blieb wegen des schlechten Benzins auf der Bundesstraße liegen – und verursachte so einen Unfall. Foto: Tobias Hase/picture alliance / dpa

Straubing.Am Dienstag kam es an einer Agip-Tankstelle in der Heerstraße zu einer Verunreinigung eines Kraftstoffes. Auf Grund polizeilicher Ermittlungen konnte nun die Ursache für die Verunreinigung herausgefunden werden: Am Nachmittag kam es im Stadtgebiet Straubing zu starken Regenfällen. Hierdurch lief ein Schacht, welcher sich auf dem Tankstellengelände befindet, mit Wasser voll.

Unter dem Schacht verlaufen die Zuleitungsrohre, welche den Kraftstoff vom Tank an die Zapfsäulen transportieren. Eine dieser Leitungen wies Risse auf, wodurch sich das Regenwasser mit dem Kraftstoff vermischen konnte. Durch die Verunreinigung kam es bei den betankten Fahrzeugen zu technischen Defekten.

Etwa 50 Autofahrer hatten in der Straubinger Tankstelle den Sprit getankt. Weil ein Fahrzeug danach Probleme machte, kam es sogar zu einem Unfall. (am)