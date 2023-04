Kriminalität Verurteilter Betrüger soll nach Haft Taten begangen haben

Wenige Tage nachdem er eine Haftstrafe wegen Betrugsfällen abgesessen hat, soll ein Mann in Garmisch-Partenkirchen erneut mehrere Dienstleister betrogen haben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 45-Jährige hatte sich den Angaben zufolge bereits mehrmals in gehobenen Hotels eingemietet, Restaurants besucht und Taxifahrten benutzt, ohne für die Leistungen zu bezahlen.

dpa