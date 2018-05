Lebensmittel

Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Honig-Kennzeichnung

Im jahrelangen Streit um die korrekte Kennzeichnung von Honig-Portionspackungen will der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am heutigen Freitag sein Urteil bekanntgeben. Die Ansbacher Außenstelle des Gerichts hatte die Streitsache am Donnerstag noch einmal ausführlich erörtert. Es geht um die Frage, ob die von einem Münchner Honig-Abfüller angebotenen 20-Gramm-Portionen mit einem Hinweis auf die Herkunft des Honigs versehen werden müssen.