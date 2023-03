Landkreis München Verwirrte Frau lässt mehrere Pferde frei

Eine Frau hat mehrere Pferde aus einem Stall im Landkreis München befreit und sich danach selbst bei der Polizei gemeldet. Die 55-Jährige habe über den Polizeinotruf in der Nacht zu Mittwoch mitgeteilt, 30 Pferde eines Pferdehofes in Sauerlach freigelassen zu haben, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Mittwoch mit.

dpa