Landkreis Regensburg Verwirrter Geisterfahrer wendet mitten auf der Autobahn

Mitten auf der Autobahn 93 hat in der Oberpfalz ein 58-Jähriger gewendet und ist als Geisterfahrer weitergefahren. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Rentner bei Regenstauf (Landkreis Regensburg) zunächst in Richtung Hof gefahren. Dann entschied er sich, in die andere Richtung zu fahren und wendete auf der Fernstraße.

dpa