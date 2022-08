Umwelt- und Verbraucherschutz Veterinärwesen: Kontrollen direkt Ministerium unterstellt

Bayerns Spezialbehörde für Kontrollen der Lebensmittelsicherheit und im Veterinärwesen ist ab sofort direkt dem Umwelt- und Verbraucherschutzministerium unterstellt. „Die Welt wird immer komplexer. Das gilt auch für den Lebensmittel- und Veterinärbereich“, sagte Minister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Dienstag in München. Dadurch werde der Verbraucher- und Tierschutz „auf ein neues Niveau“ gehoben. „Unser Ziel ist eine schlagkräftige Lebensmittelüberwachung und Veterinärverwaltung in Bayern.“

dpa