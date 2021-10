Anzeige

Fussball VfB in Augsburg ohne Mavropanos: Weinzierl wechselt zweimal Der VfB Stuttgart muss im Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf Verteidiger Konstantinos Mavropanos verzichten.

Mail an die Redaktion Konstantinos Mavropanos in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Augsburg.Der mit drei Saisontreffern bislang sehr torgefährliche Grieche fällt mindestens für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit einem Muskelfaserriss im Beckenbereich aus, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Ihn ersetzt Abwehrchef Waldemar Anton, der nach seiner Corona-Infektion zurückkehrt.

„Waldi hat neben seinen spielerischen Qualitäten und seiner Zweikampfstärke auch eine sehr gute Führung auf dem Platz, er kommuniziert viel und geht voran, das wird uns gut tun“, sagte Coach Pellegrino Matarazzo bei DAZN. Zudem bringt der Trainer im Vergleich zum 0:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln unter der Woche Hamadi Al Ghaddioui für Tanguy Coulibaly von Beginn an.

Der Augsburger Coach Markus Weinzierl verändert seine Startformation im Vergleich zum Pokal-Aus beim 4:5 im Elfmeterschießen beim VfL Bochum auf zwei Positionen. Mads Pedersen und Alfred Finnbogason kommen neu in die Anfangself. „Wir müssen nicht nur unser Tor besser verteidigen, sondern auch mehr Tore erzielen und Alfred kann das. Er hat viel Schwung gebracht am Mittwoch und deshalb spielt er“, sagte Weinzierl bei DAZN über den Angreifer, der in der Liga in dieser Saison erstmals in der Startelf steht. Außenverteidiger Iago fehlt mit einer Handverletzung, André Hahn sitzt zunächst auf der Bank.

