Fussball

VfB Stuttgart mit Donis in der Startelf gegen Augsburg

Mit Rückkehrer Anastasios Donis geht der Tabellenletzte VfB Stuttgart das Heimspiel an diesem Samstag gegen den FC Augsburg an. VfB-Trainer Markus Weinzierl stellte den griechischen Offensivspieler in dessen erstem Einsatz nach einem Muskelbündelriss gleich in der Startelf auf. Donis war zuletzt Ende September beim 2:1 gegen Werder Bremen zum Einsatz gekommen.