Fussball VfL Bochum verpflichtet Milos Pantovic

Milos Pantovic im Trikot von Bayern München 2014.

Bochum.Der VfL Bochum hat Milos Pantovic verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte serbische U21-Nationalspieler vom FC Bayern München II ablösefrei ins Revier. Er ist der erste Neuzugang für die kommende Saison und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Pantovic kam im Profikader des deutschen Rekordmeisters aus München bislang einmal in der Bundesliga zum Einsatz. VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz sieht in dem Offensiv-Allrounder einen Spieler „mit großem Entwicklungspotenzial“.