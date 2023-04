Bundesliga VfL Wolfsburg: Felix Nmecha heute zunächst auf der Bank

Neu-Nationalspieler Felix Nmecha sitzt beim VfL Wolfsburg im Spiel gegen den FC Augsburg zunächst nur auf der Ersatzbank. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac gibt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dem Schweden Mattias Svanberg den Vorzug. Der 22 Jahre alte Nmecha hatte am Dienstag beim 2:3 gegen Belgien sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Zudem rückt Ridle Baku für den leicht verletzten Kilian Fischer in die Anfangsformation.

dpa