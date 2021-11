Anzeige

Fussball VfL Wolfsburg mit Bornauw und Steffen gegen FC Augsburg Der VfL Wolfsburg geht mit einer auf zwei Positionen veränderten Mannschaft ins Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Mail an die Redaktion Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt vor einem Spiel. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg.Im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen RB Salzburg am Dienstag bringt Trainer Florian Kohfeldt in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel mit dem VfL am Samstag Sebastiaan Bornauw und Renato Steffen für den gesperrten Maxence Lacroix und den leicht angeschlagenen Aster Vranckx. Gäste-Coach Markus Weinzierl schickt dagegen jenes Team auf den Platz, das vor einer Woche 4:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen hatte.

