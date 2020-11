Anzeige

Prozesse VGH bestätigt Maskenpflicht in Schulen Die Maskenpflicht an bayerischen Schulen bleibt bestehen - einen entsprechenden Eilantrag dagegen wurde nun abgelehnt.

Merken

Mail an die Redaktion Der Klassenraum einer Schule. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

München.Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Dienstag einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht an Schulen abgewiesen. Allerdings müsse für Schüler im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands die Möglichkeit zu Tragepausen bestehen, befanden die Richter in München (Az. 20 NE 20.2349).

Tragen einer Maske ist zumutbar

Aus Sicht des VGH ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schüler grundsätzlich zumutbar. Auch bei jüngeren Schülern lasse es sich nicht ausschließen, dass sie sich mit dem Virus infizieren oder die Infektion an andere weitergeben.

Die Tragepausen begründeten die Richter mit der Schulpflicht - denn durch diese könnten Schüler das Maskentragen nicht vermeiden. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlange dies.

Gegen die Maskenpflicht vorgegangen waren zwei Grundschülerinnen aus Bayern, vertreten durch ihre Eltern. Gegen den Beschluss können sie keine Rechtsmittel einlegen.