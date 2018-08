Fussball Vidal wechselt von Bayern München zum FC Barcelona

Mail an die Redaktion Arturo Vidal vom FC Bayern München nach Spielende. Foto: Matthias Balk/Archiv

Barcelona.Der FC Barcelona und der FC Bayern München haben sich auf einen Wechsel des chilenischen Mittelfeldspielers Arturo Vidal zu den Katalanen geeinigt. Das gaben die beiden Vereine am Freitagabend auf ihren Homepages bekannt. Die Vertrag gelte für drei Jahre, schrieb der FC Barcelona. Noch steht die medizinische Untersuchung des 31-Jährigen aus. Vidal hatte das Trainingslager der Münchner am Tegernsee am Freitag verlassen.