Fussball Vidal zurück im Bayern-Training: Auch Bernat wieder dabei Arturo Vidal ist zwei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League beim FC Sevilla wieder ins Mannschafstraining zurückgekehrt. Der Chilene, der beim 6:0 gegen Borussia Dortmund wegen einer starken Oberschenkelprellung gefehlt hatte, war am Sonntag ebenso wieder bei der Einheit in München dabei wie Juan Bernat. Der Spanier war wegen einer Kapselreizung ausgefallen.

Merken

Mail an die Redaktion Arturo Vidal von München läuft über den Platz. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Neben diesen beiden Profis trainierten am Sonntag auch die gegen Dortmund nicht oder nur kurz eingesetzten Spieler auf dem Platz. Der Rest des Kaders absolvierte eine regenerative Einheit im Leistungszentrum.

Die Münchner laufen am Dienstag (20.45 Uhr) in der Königsklasse in Spanien auf. Das Rückspiel findet acht Tage später in der Allianz Arena statt.