Viehscheide im Allgäu nach Corona-Pause teils ohne Festzelte

Nach zweimaliger Corona-Zwangspause haben sich einige Allgäuer Gemeinden von Viehscheiden mit Festzelten verabschiedet. In Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) werden die rund 1400 Kühe am Ende des Alpsommers nicht mehr an einen zentralen Platz im Ort gebracht, sondern an mehreren Plätzen ohne Festbetrieb für den weiteren Transport verladen. In Maierhöfen (Landkreis Lindau) werden die Tiere direkt mit Transportern von den Alpen geholt. Getrennt davon findet ein Heimatfest zum Ende des Alpsommers statt.

dpa