Wetter Viel Regen und kaum Sonne: Tiefdruckgebiet sorgt für Grau

Die Menschen in Bayern müssen sich auf ein verregnetes Wochenende mit wenig Sonne einstellen. Schuld daran ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckgebiet über Tschechien, das kühle und sehr feuchte Luft in den Freistaat bringt. In den Alpen führt das zu Neuschnee in höheren Lagen und zu Dauerregen in den Tälern, wie der DWD am Samstag erläuterte.

dpa