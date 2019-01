Freizeit

Viele Besucher beim Dreikönigstags-Schlittenrennen erwartet

Beim traditionellen Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen werden heute Tausende Zuschauer erwartet. An die Hundert Mannschaften gehen an den Start. Darunter sind mit knapp einem Dutzend Damenteams so viele weibliche Mannschaften wie noch nie.