Parlament Viele Menschen auf Essensspenden angewiesen: Tafeln am Limit Mehr als 200 000 Menschen in Bayern sind auf Essensspenden angewiesen.

Helfer des Münchner Tafel e.V. helfen beim Entladen eines Lastwagens mit gespendeten Lebensmitteln. Foto: Münchner Tafel e.V.

München.Darunter auch viele Senioren. Die rund 7 000 ehrenamtlichen Mitarbeiter der bayerischen Tafeln stoßen zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Rein rechtlich sind in Bayern nicht das Land, sondern die Kommunen für die Tafeln zuständig. Doch das soll sich jetzt ändern: Am Donnerstag wollte die Staatsregierung im Sozialausschuss des Landtags ihre Pläne zur Unterstützung der Tafeln vorstellen. Eine besondere Anerkennung der Ehrenamtlichen soll es demnach weiterhin nicht geben, dafür aber Unterstützung beim Aufbau neuer Logistikzentren.

Nach Angaben des Bayerischen Landesverbands Tafeln können derzeit jährlich etwa 40 000 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. Die angebotenen Spenden gingen aber darüber hinaus. In drei neuen Logistikzentren will der Verband daher Platz für weitere 35 000 Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr schaffen. Für den Aufbau der Zentren hatte die Staatsregierung bereits in der Vergangenheit eine Förderung von 30 Prozent der Kosten in Aussicht gestellt.