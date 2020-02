Arbeitsmarkt Viele Menschen auf Zweitjob angewiesen Immer mehr Menschen im Freistaat haben nach Gewerkschaftsangaben einen Zweitjob.

Mail an die Redaktion Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Haufen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

München.In München seien mehr als 80.000 Arbeitnehmer betroffen, in Nürnberg seien es mehr als 27.000, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hervorgeht. Viele würden mit einem zusätzlichen Minijob die Haushaltskasse aufbessern. Gerade Zweitjobs bei Restaurants, Gaststätten oder Hotels seien in den bayerischen Landkreisen beliebt, teilte die NGG mit Verweis auf Angaben der Arbeitsagentur mit. Teilweise habe sich die Zahl der Zweitjobber in dieser Branche von 2009 bis 2019 verdoppelt.

Innerhalb der zehn Jahre sei die Zahl der Zweitjobber in München um 45 Prozent gestiegen, hieß es. Auch in Augsburg und Würzburg hatten mehr Menschen einen Zweitjob. Den größten Anstieg der Zweitjobber verzeichnet die NGG im Landkreis Bayreuth mit 71 Prozent.

Die zusätzliche Arbeitsbelastung gehe meist auf Kosten von Familie, Freunden und der Freizeit, kritisierte ein NGG-Sprecher. Außerdem schade sich die Gastrobranche mit den Rückgriff auf Minijobber selbst: „Minijobber können keine Hotelfachleute ersetzen“. Vielmehr müsse man die Arbeit im Gastgewerbe für Vollzeitarbeitskräfte attraktiver gestalten und mit Reformen die generelle Arbeitsmarktpolitik umgestalten.