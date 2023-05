Naturschutz Viele Nachweise für Auerhuhn: Außer im Fichtelgebirge

In den bayerischen Alpen und dem Bayerischen Wald haben Fachleute viele Nachweise für Auerhühner gefunden. Im Fichtelgebirge konnten sie dagegen nur eine Auerhenne sichten, wie die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising am Montag mitteilte. Diese hatte vergangenes Jahr ein landesweites Auerhuhn-Monitoring gestartet, um einschätzen zu können, wie sich das Vorkommen und die Lebensräume des seltenen Waldvogels entwickelt haben.

dpa