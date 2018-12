Freizeit

Viele Skigebiete eröffnen die Skisaison

Skifahrer und Snowboarder können ab dem dritten Adventswochenende in noch mehr bayerischen Skigebieten ihre Schwünge ziehen. Heute öffnen die Lifte und Pisten am Oberstdorfer Fellhorn (Landkreis Oberallgäu), wie die Betreiber mitteilten. Der Saisonbeginn war wegen zu wenig Schnee um eine Woche verschoben worden. Am gleichen Tag starten auch die Hörnerbahnen in Bolsterlang in die Wintersaison. Ab Sonntag sind unter anderem auch am Allgäuer Nebelhorn und in Balderschwang die Abfahrten und Lifte geöffnet.